Ecco perché Trapani può davvero lottare per lo scudetto

Avendo ormai conosciuto il modus operandi di Valerio Antonini, non è escluso che ci si fermi qui: il limite di tesseramenti previsto da LBA per una singola stagione è, per giocatori con contratto professionistico, 18. Di questi, al massimo 8 possono essere dotati di visto, in quanto extracomunitari: Trapani ha ancora un visto e 4 tesseramenti a disposizione (in LBA non sono previsti, come invece in A2, visti aggiuntivi in occasione dei playoff). Se in una serie al meglio delle 5 gare Olimpia e Virtus hanno ancora più esperienza e alternative, non è detto che il terzo weekend di febbraio, con gare secche, possa avvicinare i valori. L'appuntamento con la storia di Trapani, prima che con lo Scudetto, sarà quindi alla Inalpi Arena di Torino: già "solo" una Coppa Italia sarebbe memorabile.