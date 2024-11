Trento capolista e imbattuta, il capolavoro di coach Paolo Galbiati

Tra tutti i protagonisti, oltre ai giovani Niang (convocato da Pozzecco per la doppia sfida di Italbasket contro l'Islanda, in dubbio per la scavigliata di Pistoia) ed Ellis e all'impatto offensivo totale di Jordan Ford - 16.8 punti e 3 assist di media -, a spiccare è Anthony Lamb: l'ex compagno di Steph Curry a Golden State, arrivato in estate dopo i mesi dominanti in Australia e un pesante infortunio al tendine d'Achille del febbraio scorso, ha sciolto le perplessità riguardanti il pieno recupero atletico ed è un rebus ancora irrisolto per le difese di Serie A. L'ultima uscita al PalaCarrara di Pistoia (27 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) è la punta dell'iceberg: troppa rapidità di piedi e range di tiro per essere inseguito sui blocchi dalle ali grandi, troppa stazza e creazione spalle a canestro per essere contenuti dalle ali piccole, troppa tecnica nell'utilizzo del piede perno per prevedere raddoppi efficaci.