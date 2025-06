Risoluzione consensuale tra Fabio Valentini e Cantù

"In data odierna Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù e Fabio Valentini hanno definito un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che li legava. Il Club desidera ringraziare Fabio per le emozioni vissute insieme durante la stagione appena conclusa e per le doti umane e professionali dimostrate nel suo percorso in biancoblù. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera": con questa nota diffusa dal sito ufficiale dei lombardi si apre il prossimo capitolo della vita cestistica del 25enne di Casale Monferrato, che proseguirà in una squadra della prossima A2.