Sci, discesa Meribel: vittoria e coppetta per Jansrud

Sulle nevi di Meribel, sede delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino, la settimana di gare inizia con lo squillo di Kjetil Jansrud che vince gara e coppa di discesa. Per il norvegese, ancora in corsa per la coppa generale, è la 10a vittoria in carriera, la quinta in discesa: sono 7 in tutto i successi in questa stagione, la migliore della carriera per il 29enne norvegese. Jansrud ha concluso la prova a Meribel in 1'40"86 precedendo lo svizzero Defago, secondo, e l'austriaco Streitberger, terzo. Gara da dimenticare per gli italiani: il migliore è Peter Fill, 17esimo, più indietro Heel, 21esimo, Paris, 22esimo, e Battilani, 25esimo.

La classifica finale di discesa vede Jansrud con 605 punti davanti ai 511 di Reichelt e a 395 di Dominik Paris. Jansrud è ancora in corsa anche per vincere la coppa generale: è secondo con 1184 punti alle spalle di Hirscher, primo con 1248, con ancora tre gare da disputare.