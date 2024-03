Sci: Loic Meillard vince lo slalom di Aspen, 16° posto per Tommaso Sala

SCI ALPINO

L'elvetico ha preceduto il tedesco Linus Strasser e il norvegese Henrik Kristoffersen

© Getty Images Loic Meillard è probabilmente colui che esce nel migliore dei modi dal weekend di Aspen. Lo svizzero ha conquistato il primo successo in uno slalom di Coppa del Mondo di sci alpino riscattando così i due secondi posti in gigante alle spalle del connazionale Marco Odermatt. L'elvetico è apparso il più equilibrato in una gara a eliminazione diretta a causa delle condizioni climatiche avverse lasciandosi alle spalle il tedesco Linus Strasser e il norvegese Henrik Kristoffersen. Male invece l'Italia con Tommaso Sala sedicesimo e Alex Vinatzer diciottesimo.

Prima manche all'insegna di Clement Noel che, sotto l'intensa nevicata che ha spostato di un'ora la gara, ha mostrato una certa sinuosità nell'azione firmando i migliori parziali nel finale e tagliando quindi il traguardo in 52"39. Seconda piazza invece per lo svizzero Loic Meillard che è partito molto rapido sfoderando soprattutto una grande potenza che però a lungo andare non ha pagato relegando così a 29 centesimi davanti al norvegese Henrik Kristoffersen, ripresosi sì fra i pali stretti, ma comunque lontano 1"07.

In gioco per il podio sono rimasti il connazionale Alexander Steen Olsen, il britannico Dave Ryding e il tedesco Linus Strasser, mentre il lecchese Tommaso Sala si è dovuto accontentare dell'ottava piazza perdendo soprattutto nella seconda parte del tracciato giungendo a 1"52 dalla vetta. Discorso diverso per Alex Vinatzer che è uscito dal cancelletto sì scatenato, ma molto schiacciato sui piedi rischiando così più volte di uscire. Poco prima del secondo intermedio l'altoatesino è quindi andato lungo di linea dovendo risalire il pendio e ripartire senza velocità finendo a oltre tre secondi da Noel.

Seconda manche contraddistinta dalla situazione del fondo che si è progressivamente rovinato con il passare degli atleti causando problemi ai migliori tranne che per Loic Meillard, unico in grado a mantenere un'andatura fluida su un tracciato punteggiato da buche. Lo svizzero ha perso pressoché nulla dagli avversari tagliando il traguardo in 1'42"73 lasciandosi alle spalle di 89 centesimi uno scatenato Linus Strasser, consapevole di giocarsi il tutto per tutto per la Coppa di specialità, ma soprattutto ha sfruttato l'inforcata di Clement Noel. Terza piazza per il norvegese Henrik Kristoffersen che si è fermato a 1"17 dalla vetta precedendo gli austriaci Johannes Strolz e Manuel Feller che ha difeso così la leadership nella classifica dedicata ai pali stretti.

Due rimbalzi hanno penalizzato Tommaso Sala che, dopo un avvio molto preciso, ha subito il contrasto con il terreno ormai rovinato in vista del secondo muro perdendo molta velocità in vista dell'abbrivio finale, punto decisivo della gara che lo ha relegato in sedicesima posizione a 2"60 dal vincitore. Un eccesso di foga è invece costato ancora caro ad Alex Vinatzer che ha attaccato a tutta sin dall'uscita dal cancelletto, ma finendo spesso stretto sui pali e subendo una serie di rimbalzi nonostante il fondo favorevole complice l'inversione dei trenta. L'alto-atesino ha recuperato sì posizioni, ma non è andato oltre il diciottesimo posto finale a 2"86 da Meillard.