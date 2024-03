Sci, Brignone vince il super-G di Kvitfjell e torna al successo dopo tre mesi

SCI ALPINO

La 33enne di La Salle ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami e la ceca Ester Ledecka

© Getty Images Il timore per la nebbia e i continui rinvii non hanno strozzato in gola l'urlo di gioia di Federica Brignone. La 33enne valdostana ha conquistato il secondo super-G di Kvitfjell tornando al successo in Coppa del Mondo di sci alpino dopo oltre tre mesi dalla vittoria di Val d'Isere. Un importante passo in avanti nella classifica di specialità dove l'azzurra ha avvicinato la svizzera Lara Gut-Behrami, seconda davanti alla ceca Ester Ledecka.

La fuoriclasse di La Salle ha aggredito ancor di più la pista dopo il sesto posto del giorno precedente posizionando il proprio corpo sempre in avanti alla ricerca della pendenza. Ciò le ha consentito di impostare con coraggio le curve dell'Olympiabakken andando leggermente larga soltanto poco dopo l'uscita dalla Tommy Moe e chiudendo in 1'37"30.

Niente da fare per Lara Gut-Behrami che è apparsa più scomposta rispetto alle altre occasioni dovendo rischiare per riuscire a recuperare terreno sull'azzurra senza però riuscire nell'impresa e chiudendo così a sessantuno centesimi dall'azzurro davanti alla ceca Ester Ledecka, lontata 79 centesimi dalla vetta.

Quarta piazza per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie che ha preceduto l'americana Lauren Macuga, brava a sfruttare il pettorale numero 2 che le ha concesso una miglior visibilità. Prova decisamente più complicata per Marta Bassino che ha allargato troppo le proprie traiettorie vivendo il pendio con grande cautela e terminando così ancora una volta fuori dalla top ten.

BRRIGNONE: "VOGLIO FINIRE LA STAGIONE AL MASSIMO"

"Ho sempre detto che non voglio vincere una gara-pacco. Può succedere facendo uno sport outdoor che ci siano condizioni particolari. Oggi non posso certo dire di essere scesa con le migliori condizioni, basta guardare le immagini. Poi, probabilmente, qualche atleta che è scesa dopo di me ha trovato condizioni peggiori: mi dispiace". Così Federica Brignone dopo la vittoria nel SuperG di Kvitfjell. "Sono migliorata moltissimo in velocità rispetto allo scorso anno - ha aggiunto Brignone -, ci ho lavorato tanto, anche con mio fratello, e poi devo ringraziare il mio skiman Sbardellotto che mi mette sempre nelle condizioni migliori. Oggi è stato più tosto il post-gara, che la gara. Nessuno vedeva troppo oggi, bisognava adattarsi. In generale nelle gare dove c'è attesa riesco ad attivarmi al momento giusto. Mi sto divertendo e mi piace quello che faccio. Non vedo per quale motivo dovrei smettere. Poi a fine stagione farò come sempre le valutazioni. Ho lo stesso numero di podi di Stefania Belmondo, atleta che stimo moltissimo. Sono numeri importanti. Penso che a Are farò anche lo slalom e vorrei finire la stagione al mio massimo".