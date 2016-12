Sci, gigante Kranjska Gora: gioia Pinturault, coppetta a Hirscher

Alexis Pinturault trionfa a Kranjska Gora nella gara di slalom gigante, valida per la Coppa del Mondo di sci. Il francese chiude col tempo di 2'19"78 precedendo di 68 centesimi Marcel Hirscher. Grazie al secondo posto l'austriaco conquista matematicamente la coppa di disciplina diventando (con 640 punti) irraggiungibile per Ted Ligety, quarto oggi. Terzo per l’altro francese Thomas Fanara. Il primo degli italiani è Roberto Nani, settimo (+2”16).