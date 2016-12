Lindsey Vonn parte senza passaporto grazie a un selfie con i poliziotti

A Monaco di Baviera Lindsey Vonn è riuscita a imbarcarsi su un volo per la Bulgaria senza passaporto. Come ha fatto? Semplice, la bella sciatrice statunitense si è messa in posa per un selfie con i poliziotti tedeschi. La campionessa era in partenza per Bansko, dove nel weekend andrà in scena la Coppa del mondo, ma si è presentata al chek-in senza il documento, dimenticato a Salisburgo. Vista l'emergenza la polizia tedesca le ha rilasciato un documento provvisorio, in cambio di una foto ricordo.