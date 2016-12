Sci nordico, Mondiali: Pittin argento nella combinata

Prima medaglia azzurra ai Mondiali di sci nordico in corso di svolgimento a Falun, in Svezia. A conquistarla è stato Alessandro Pittin, argento nella prova di combinata. Il 25enne di Tolmezzo, già bronzo olimpico nella specialità a Vancouver 2010, ha messo a segno una grande rimonta nella 10 km di fondo conquistando il secondo gradino del podio alle spalle del tedesco Johannes Rydzek che ha vinto l'oro. Bronzo per il francese Jason Lamy Chappuis.