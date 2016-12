Sci, Mondiali 2015: Grange re dello slalom, Italia senza medaglie

Sventola per la prima volta la bandiera francese nei cieli di Beaver Creek: i transalpini vincono l'oro dopo due bronzi grazie alla super seconda manche di Grange, che a metà gara era sesto. Dietro di lui la coppia tedesca Dopfer e Neureuther, mentre il giovanissimo norvegese Kristoffersen chiude a 2 centesimi dal podio. Svanisce nella seconda manche anche il sogno del russo Khorolshilov, secondo crono nella prima prova. Dopo di lui, la grande sorpresa: Hirscher, già due ori al collo in supercombinata e nel team event, inforca e dice addio al suo possibile tris.

Capitolo italiani. Nella prima manche esce di scena lo sfortunato Giuliano Razzoli, mentre nella seconda sono Patrick Thaler (14.o) e Stefano Gross (11.o) a non completare la prova. L'unico a concludere la gara è dunque Manfred Moelgg che chiude col tempo complessivo di 2 minuti netti, ad oltre due secondi e mezzo dalla vetta. Per l'Italia si chiude così un Mondiale con zero medaglie: nell'ultima giornata il copione non cambia e gli azzurri tornano dal Colorado a mani vuote.