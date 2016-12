Sci, Mondiali 2015: Hirscher trionfa in supercombinata

Marcel Hirscher vince la medaglia d'oro nella prova di Supercombinata ai Mondiali in corso a Vail e Beaver Creek. L'austriaco, dopo il 30° tempo in discesa, ha chiuso davanti a tutti col tempo totale di 2'36"10 al termine dello slalom. Argento al norvegese Kjetil Jansrud, staccato di 19 centesimi, terzo l'americano Ted Ligety (+0"30). Tanta paura per il ceco Bank, caduto in discesa e finito in ospedale ma per fortuna cosciente.