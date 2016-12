Sci, Mondiali 2015: sorpresa Kueng, discesa d'oro

Beaver Creek si conferma pista prediletta di Kueng, che proprio qui nel SuperG del 2013 aveva colto il primo dei suoi due successi in Coppa del Mondo. L'altro era arrivato nella discesa libera di Wengen dello scorso 18 gennaio, ultimo appuntamento di Coppa prima del Mondiale. Kueng ha confermato il suo stato di grazia chiudendo la sua discesa con il tempo di 1'43"18. Travis Ganong ha rovinato la festa svizzera: lo statunitense, secondo con un ritardo di 24 centesimi, ha 'soffiato' l'argento a Feuz per solo 7 centesimi. Tre centesimi sono invece costati il podio all'americano Steven Nyman, quarto davanti al francese Guillermo Fayed e al norvegese Aksel Lund Svindal. Top ten completata da Bank, Theaux (vincitore del bronzo in SuperG), Weibrecht e Janka. Fuori dai primi dieci Kjetil Jansrud, staccato di 99 centesimi da Kueng.

Gara disastrosa per i quattro azzurri al via: Dominik Paris (+1"94 dal vincitore) è stato l'unico a chiudere la sua prova con un ritardo inferiore ai due secondi.