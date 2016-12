Sci, slalom di Kitzbuehel: vince Hargin, quarto Razzoli

Fino alla fine Giuliano Razzoli ha sperato nel podio nello slalom di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ma per 14 centesimi si è dovuto accontentare del 4° posto. La vittoria è andata un po' a sorpresa allo svedese Mattias Hargin (1'43"10) che ha preceduto l'austriaco Marcel Hischer (+0.49), in testa dopo la prima manche, e il tedesco Felix Neureuther (+0.63). Solo 9° il francese Alexis Pinturault, migliore nella seconda manche.