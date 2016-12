Sci, discesa di Kitzbuehel: urlo Jansrud, beffato Paris

Dominik Paris non riesce nell'impresa di bissare il successo in supergigante e chiude al secondo posto nella discesa di Kitzbuehel , staccato di appena due centesimi da Kjetil Jansrud , vincitore di giornata. Sulla mitica pista Streif, dimezzata a causa delle avverse condizioni atmosferiche (nebbia e neve), il norvegese (col tempo di 58”16) si impone davanti all’azzurro e al francese Guillermo Fayed, terzo con 2 decimi di ritardo.

Decisamente positiva la prova complessiva degli azzurri: Christof Innerhofer (in grande ripresa) chiude sesto a 42 centesimi da Jansrud mentre Werner Heel si piazza settimo a +0”43. In classifica generale resta saldamente in testa l’austriaco Marcel Hirscher con 916 davanti a Jansrud (834) e al francese Alexis Pinturault (611). Quarta posizione per il nostro Paris che, con gli 80 punti odierni, sale a quota 603.