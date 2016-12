Sci, discesa di Cortina: Italia in festa, trionfa Elena Fanchini

E' festa grande per i colori azzurri a Cortina d'Ampezzo. Elena Fanchini vince la prova di discesa di Coppa del Mondo sulla pista "Olimpia delle Tofane", chiudendo al comando col tempo di 1'09"53 davanti alla canadese Larissa Yurkiw , staccata di 15 centesimi e alla tedesca Viktoria Rebensburg (+0"31). E' la seconda vittoria in carriera per la 29enne sciatrice di Lovere dopo quella conquistata a Lake Louise (sempre in discesa) nel 2005.