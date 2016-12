Sci, slalom Adelboden: la prima di Gross, che trionfo! In Svizzera l'azzurro vince la sua prima gara in Coppa del Mondo: beffati di pochissimo Dopfer e Hirscher. Quarto Razzoli

11 gennaio 2015

La prima gioia di Stefano Gross. L'azzurro vince lo slalom di Adelboden e sale così per la prima volta sul gradino più alto del podio in una gara di Coppa del Mondo. Grande seconda manche per l'italiano che chiude col tempo di 1'56"70, mettendosi alle spalle di un soffio sia il tedesco Dopfer e che il campionissimo austriaco Hirscher, staccati rispettivamente di 2 e 3 centesimi. Bene anche Razzoli, che termina col quarto crono.

Che potesse essere una giornata da incorniciare per lo sci azzurro si era già capito al termine della prima manche, condizionata dalla fitta nevicata e dalla pioggia. Davanti a tutti, seppur di poco, c’era Dopfer, poi un super Thaler davanti a Hirscher, quinto Gross e nono Razzoli. La seconda manche è una giostra di emozioni e alla fine regala all'Italia la prima vittoria stagionale nello sci alpino: Gross è super nell'ultima parte di gara, fa un gran tempo e si piazza davanti a tutti. Hirscher arriva lì, un soffio dietro. Lo sci azzurro sogna addirittura una doppietta, ma Thaler finisce fuori. Tocca a Dopfer, che parte con 0"99 di vantaggio sull’italiano e conserva mezzo secondo fino all'ultimo intermedio: poi il crollo, Gross può far festa. Annullato per maltempo invece il Super G femminile di Bad Kleinkirchheim: in testa c'erano Daniela Merighetti e Nadia Fanchini, ma erano scese solo undici atlete.

GROSS: "E' UNA SUPERVITTORIA" "E' stata una vittoria incredibile. Una supervittoria. Ma ci voleva perché ho lavorato tantissimo per prepararmi a questa stagione. Dopo la prima manche, pettorale 13, ero quinto. Nella seconda non sono stato lì a pensare: ho dato gas e via. La vittoria è arrivata. Questi tre centesimi dicono solo che ci sono tantissimi grandi atleti che vogliono e possono vincere e che attaccano per farlo", le parole di Gross all'arrivo.