Sci, slalom Kuehtai: grande Shiffrin, male le azzurre

L'inedito slalom sulle Alpi austriache regala un podio a tinte forti. A occupare il gradino più alto è Mikaela Shiffrin che domina e centra il suo 11esimo successo in Coppa del mondo, il secondo stagionale. Giovanissimo (21 anni) anche il gradino più basso occupato dalla svizzera Wendy Holdener che, dopo avere chiuso al sesto posto la prima manche, strappa il secondo miglior tempo nella seconda parte di gara regalandosi così il suo secondo podio in carriera in Coppa del mondo. Tra le due baby sciatrici c’è la bellissima storia di Sarka Strachova che risale sul podio dopo un’attesa di cinque anni. Una favola quella della sciatrice ceca, che solo due anni fa era stata costretta a fermarsi per gravi problemi di salute poi superati. Prova opaca invece per la slovena Tina Maze, leader della classifica generale, solo sesta al traguardo alle spalle delle svedesi Frida Hansdotter e Maria Pietilae-Holmner Giornata da dimenticare per le italiane in gara. L’unica a completare le due manche è Irene Curtoni, 20esima al traguardo. Squalificata Federica Brignone che, dopo avere fatto registrare il 22esimo tempo nella prima manche, ha inforcato nella seconda. Fuori Chiara Costazza.