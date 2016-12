Sci, discesa: Paris terzo a Santa Caterina

La prima vittoria stagionale non è ancora arrivata, ma è vicina per Dominik Paris . Nella discesa inedita per gli uomini sulla pista di Santa Caterina, intitolata a Deborah Compagnoni , l'azzurro ha chiuso al terzo posto a soli ventuno centesimi dal vincitore, a sorpresa lo statunitense Travis Gonang davanti all'austriaco Matthias Mayer. Undicesimo Peter Fill, crollo del leader Jansrud che è finito a oltre un secondo.

Quarto podio in stagione dolceamaro per Dominik Paris. Ottima prova per l'uomo jet azzurro, ma si poteva fare il colpaccio. Anche perché il favorito e dominatore di questo inizio di stagione Jansrud ha fallito chiudendo al 15.esimo posto. Poteva approfittarne il nostro Paris, ma a sopresa Ganong si è preso la scena. Tra Discesa e Super G l'italiano non ha mai chiuso oltre il quinto posto, ma ora con Wengen e Kitzhbuel serve la vittoria anche per puntare sempre di più alla Coppette di specialità. Una discesa macchiata anche dalla decisione dell'organizzazione di abbassare la partenza per alcune raffiche di vento.

Non benissimo, invece, gli altri azzurri. Peter Fill ha chiuso all'undicesimo posto, mentre hanno deluso Innerhofer e Hell.