Sci, neve assente: annullata prova maschile in Val d'Isere

Le condizioni meteo poco favorevoli hanno costretto la Federazione internazione di sci, riunita a Beaver Creek in Colorado , ad annullare la prova di Coppa del Mondo di sci alpino prevista per il 13 e il 14 dicembre in Val d'Isere . In programma c’erano una gara di slalom speciale e una di gigante. La cause principali di questa decisione sono l’assenza quasi totale di neve sulla pista e le temperature ancora troppo elevate.

Ad annunciarlo è stato Markus Waldner, responsabile Fis per le gare maschili di Cdm. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su un'eventuale nuova collocazione per il recupero delle discese. L’ipotesi principale potrebbe essere la stazione sciistica di Aare in Svezia. Nella prossima settimana rischia di non essere disputata la prova femminile di Courchevel: anche in Francia, infatti, scarseggia la neve sulle piste.