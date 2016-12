Sci, SuperG Lake Louise: vince Jansrud, terzo Paris

Weekend da sogno per Kjetil Jansrud che vince il SuperG di Lake Louise , valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, e bissa il successo di sabato in discesa libera, sempre sulle nevi canadesi. Il norvegese (1'32"02) precede l'austriaco Matthias Mayer (+0.29) e l'azzurro Dominik Paris (+0.31), quarto ieri in discesa. Paris conquista il podio per appena un centesimo ai danni di Otmar Stridinger.

Jansrud, che in questa stagione dovrà tenere alta la bandiera della Norvegia visto l'infortunio che ha levato di mezzo l'asso Aksel Lund Svindal, ottiene il quinto successo in Coppa del Mondo, tutti nelle discipline veloci. Oltre tutto è anche campione olimpico della disciplina dopo l'oro di Sochi. Per l'azzurro Paris, in testa alla gara fino a quando sono scesi Jansrud e Mayer, è il quinto podio in carriera. Fuori dalla top ten gli altri italiani Fill, Marsaglia e Innerhofer, colpevole di un errore che ha rovinato la sua prova.

La classifica vede Kjetil Jansrud comandare sia nella generale davanti a Hirscher e Dopfer, sia in quella di specialità dove precede Mayer e Paris (si trattatava del primo SuperG della stagione). Il circus dello sci maschile si trasferisce ora dal Canada agli Stati Uniti: nel prossimo fine settimana a Beaver Creek ci sono due SuperG con in mezzo una discesa.