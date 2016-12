Sci, Gigante Soelden: dominio Hirscher, Simoncelli sesto

Sul ghiacciaio del Rettenbach va in scena il primo show stagionale di Hirscher che, dopo il miglior tempo nella prima manche, incanta il pubblico con una discesa semplicemente perfetta strappando il crono di 2’28”09. Delusione, invece, per Ted Ligety: l'americano, secondo al termine della prima manche, commette un grave errore prima del piano conclusivo e getta al vento la sua gara. Grande prova, invece, per il tedesco Dopfer (secondo) davanti a Pinturault.

Giù dal podio per un solo centesimo il veterano Benjamin Raich. Buona la prova complessiva degli italiani con 4 sciatori tra i primi 20: Simoncelli (14esimo nella prima discesa) si piazza sesto mentre Roberto Nani chiude nono. Florian Eisath e Giovanni Borsotti concludono rispettivamente al 13esimo e al 18esimo posto. Sfortunato, infine, Luca De Aliprandini uscito di scena nella seconda manche.