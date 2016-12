Sci, Riesch-Hofl annuncia il ritiro. Ha vinto tre ori olimpici

Maria Riesch-Hofl , una delle figure più significative dello sci femminile degli ultimi anni ha deciso di lasciare l'attività agonistica. L'ha annunciato in conferenza stampa a Monaco di Baviera non senza un po' di tristezza: "E' stato difficile decidere, ma penso che sia la decisione migliore . Ho dato tutto quello che avevo quest'anno, ma meglio smettere quando si è ancora ad alti livelli" ha detto la tedesca.

La 29 enne di Garmisch, che alle ultime Olimpiadi di Sochi ha vinto l'oro nella supercombinata e l'argento in Superg; aveva già vinto due ori olimpici, due titoli mondiali e la Coppa del Mondo generale nel 2011, oltre 27 gare di Coppa. Sulla decisione ha pesato l'infortunio rimediato nella discesa libera delle finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide che le ha impedito di poter gareggiare nelle ultime tre gare della stagione quando era ancora in lizza per il trofeo.