Sci, discesa Lenzerheide: trionfo Gut, Merighetti ottava

Tutti gli occhi erano puntati sulla sfida tra Anna Fenninger e Maria Hoefl-Riesch, con le due atlete impegnate a contendersi la vetta della classifica generale di discesa libera. La tedesca, campionessa olimpica in carica, è volata sulle reti di protezione spianando la strada all'austriaca che però ha deluso le attese piazzandosi soltanto al sesto posto finale. La Fenninger passa comunque in testa alla classifica generale di Coppa del mondo con 1.191 punti, contro i 1.180 della tedesca. Per l'Italia, oltre alla Merighetti ottava in 1'33"58, da segnalare anche il 14esimo posto di Elena Fanchini col tempo di 1'34"93. Giovedì le donne saranno impegnate nell'ultimo Supergigante della stagione. Ancora in corsa, per la conquista della coppa di specialità, ci sono la svizzera Lara Gut (348 punti) e l'onnipresente Anna Fenninger, a quota 277.