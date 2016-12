Sci, Gigante Kranjska Gora: Ligety non tradisce

Ted Ligety è il re del gigante e lo conferma anche in Slovenia, a Kranjska Gora, nella prova di Coppa del Mondo di sci alpino. L'americano, campione del mondo in carica e oro ai recenti Giochi di Sochi, ha fatto poker stagionale in gigante dopo i successi Solden, Wengen e St. Moritz: dopo aver dominato la prima manche, ha gestito il margine nella seconda chiusa in 2'30"80. Sul podio con lui l'austriaco Benjamin Raich ed il norvegese Kristoffersen.