Sci, gigante Aare: gioia Fenninger, crolla Nadia Fanchini

La gioia di Anna Fenninger, la delusione di Nadia Fanchini. La campionessa austriaca vince lo slalom gigante di coppa del mondo ad Aare, in Svezia, recupero di quello non disputato a Kranjska Gora, chiudendo col tempo di 2'26"39, davanti alla francese Anemone Marmottan (+0"21) e alla coppia Eva Brem-Lara Gut. Grande rammarico invece per l'atleta azzurra: Nadia, seconda dopo la prima manche, sbaglia e finisce addirittura 27.a in 2'29"68.