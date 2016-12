Sci, discesa Kvitfjell: Jansrud-Streitberger, vittoria per due

Vittoria per due nella discesa libera di Kvitfjell , primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino dopo i Giochi invernali . Primo posto ex aqueo per Kjetil Jansrud e Georg Streitberger in 1'05"72: la coppia ha preceduto di 12 centesimi l'americano Travis Ganong . Quinto posto per Aksel Lund Svindal , in cerca di rilancio dopo il disastro olimpico. Il migliore degli italiani è Silvano Varettoni, nono con un ritardo di mezzo secondo dal duo di testa.

Dominik Paris ha chiuso in decima posizione a pari merito con il francese Defago (1'06"23), Christof Innerhofer in 14esima (1'06"32), Peter Fill in 20esima (1'06"49).

Jansrud, vincitore di due medaglie olimpiche a Sochi (oro nel SuperG e bronzo nella discesa), ha colto sulle nevi di casa il secondo successo della carriera in Coppa del Mondo, mentre per il 32enne Streitberger si tratta del terzo sigillo. Kvitfjell si conferma pista amica per entrambi: proprio qui, nel SuperG di due anni fa, Jansrud aveva centrato l'unica vittoria in Coppa prima di oggi, mentre Streitberger si era imposto nel SuperG del 2008.