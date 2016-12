Sci, Kitzbuehel: a Pinturault la supercombinata

Alexis Pinturault si aggiudica la seconda supercombinata della stagione. A Kitzbuehel il francese chiude le due discese in programma (SuperG e slalom) con il tempo totale di 2'02"79, precedendo di 44 centesimi l'americano Ted Ligety e di 1"47 l'austriaco Marcel Hirscher. Il primo degli italiani è Peter Fill, sesto con un ritardo di 1"85. Per Pinturault si tratta della sesta vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la seconda in stagione.