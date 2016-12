Sci: Patrick Thaler terzo nello slalom di Kitzbuhel

Patrick Thaler si è piazzato terzo nello slalom di Kitzbuehel, in Austria, valido per la Coppa del mondo di sci e vinto dal tedesco Felix Neureuther. Il 35enne azzurro, che ha chiuso la prova fermando il cronometro sul tempo di 1’54”05 con un gap di 82 centesimi di secondo dal vincitore (1'53"23), è salito sul gradino più basso del podio alle spalle del norvegese Henrik Kristoffersen (1’53”80). Per Thaler secondo podio stagionale. Hirscher fuori.