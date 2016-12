Sci, Discesa Cortina: sorriso Hoefl-Riesch, Merighetti ottava

Maria Hoefl-Riesch si dimostra infallibile e conquista il successo nella discesa libera di Cortina, la prima delle due in programma in questo weekend nella nota località turistica veneta. La tedesca chiude col tempo di 1'17"84 precedendo la sciatrice del Liechtenstein, Tina Weirather (+0"31) e la sorprendente austriaca Nicole Schmidhofer (+0"75) partita col pettorale numero 39. L'unica italiana nelle prime 10 è Daniela Merighetti che ha chiuso la sua prova con l'ottavo tempo a 1"05 dalla Hoefl-Riesch.

Più indietro le altre azzurre con Elena Fanchini 11esima a oltre un secondo e mezzo dalla migliore. In classifica generale la Hoefl-Riesch consolida il suo primato con 961 punti proprio davanti alla Weirather a 803 e alla Fenninger, sesta oggi, con 794. Domani in programma una nuova discesa che sostituisce quella di Garmisch-Partenkirchen, non disputata per mancanza di neve.