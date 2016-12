Sci, slalom Wengen: vince Pinturault, Thaler quinto

Alexis Pinturault si aggiudica lo slalom speciale di Wengen, in Svizzera, valido come prova di Coppa del Mondo. Lo sciatore francese si impone fermando il cronometro sul tempo di 1'42"87. Sul podio salgono anche il tedesco Felix Neureuther (secondo in 1'43"21) e l'austriaco Marcel Hirscher (terzo col tempo di 1'43"50) che era al comando al termine della prima manche. Il migliore degli azzurri è Patrick Thaler, quinto.