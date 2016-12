Sci, annullata la discesa femminile. A rischio anche il SuperG

La discesa libera della Coppa del mondo di sci femminile, prevista stamane a Cortina, è stata annullata. La decisione è stata presa sulla base delle condizioni meteorologiche in quanto sulla pista sta nevicando e nella parte alta c'è nebbia. A rischio anche il SuperG di domani giornata in cui si prevede la caduta di altri 70 cm di neve. La Federazione Internazionale comunicherà nel corso della giornata se verrà confermato il programma di domenica.

Le temperature miti e l'abbondante neve dei giorni scorsi hanno ammorbidito eccessivamente il fondo della pista Olimpia delle Tofane, tanto da aumentare i pericoli per gli atleti. Lo ha comunicato la Fis via twitter. Secondo prime notizie, si tenterà di far disputare domani la discesa, al posto del previsto Supergigante, che verrebbe recuperato entro la prossima settimana.