Sci, Gigante Adelboden: vince Neureuther, Moelgg sesto

Buone notizie per lo sci italiano in vista delle Olimpiadi invernali di Sochi dopo il sesto posto di Manfred Moelgg nel gigante di Adelboden, in Svizzera, prova valida per la Coppa del Mondo. L'azzurro ha concluso con il tempo di 2'35"96 nella gara vinta dal tedesco Felix Neureuther (2'34"60), davanti al francese Thomas Fanara (in testa dopo la prima manche) e all'austriaco Marcel Hirscher. Quinto Alexis Pinturault mentre l'americano Ted Ligety, terzo al termine della prima manche, è caduto.

Segnali positivi per l'Italia che, oltre a Moelgg, può vantare altri quattro atleti nelle prime venti posizioni. Davide Simoncelli è settimo alle spalle di Moelgg, Roberto Nani è nono mentre Luca De Aliprandi, autore del miglior crono assoluto nella seconda manche (1'16"38) è undicesimo. 18esima posizione per Max Blardone.

Nella classifica generale di Coppa del Mondo comanda sempre Svindal con 652 punti davanti a Hirscher (575) e Ligety (333); nella graduatoria di gigante guida Hirscher (380) su Pinturault e Ligety.