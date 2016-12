Sci, slalom Lienz: vittoria e record per Marlies Schild

In classifica generale di Coppa del Mondo guida Tina Weirather con 609 punti davanti ad Anna Fenninger (597) e Lara Gut (568) mentre in quella di slalom la Shiffrin (122) precede Hansdotter (112) e Schild (100). Con questo successo Marlies Schild centra il 35esimo successo in slalom e registra un nuovo record davanti a Vreni Schneider; inoltre eguaglia, con gli uomini, le 35 di Alberto Tomba in questa disciplina. La coppa del mondo donne ripartirà nel 2014 da Bormio dove, il 5 gennaio, si recupera lo slalom speciale annullato a Zagabria.