Sci, slalom Val d'Isere: Thaler terzo, trionfo di Matt

Lo slalom della Val d'Isere regala un sorriso per i colori azzurri. Patrick Thaler, infatti, conquista il terzo posto dietro all'austriaco Mario Matt e allo svedese Mattias Hargin. L'atleta altoatesino ha chiuso a 78 centesimi dal vincitore. Dopo la prima manche, conclusa col secondo tempo, Thaler è stato scavalcato da Hargin, autore di una grande seconda discesa. Ottavo l'altro azzurro Manfred Moelgg a quasi un secondo dall'austriaco.

Thaler commette un errorino nelle prime porte della seconda manche e perde tutto il vantaggio accumulato su Hargin ma, nel finale è velocissimo e, con una zampata sul traguardo, resta davanti al francese Jean Baptiste Grange, quarto e staccato di soli 4 centesimi. A Mario Matt basta amministrare l'ampio vantaggio (80 centesimi) su Hargin per conquistare un successo che lo proietta al primo posto della classifica di specialità con 180 punti davanti ad Hargin a 125. Terzi a pari merito con 100 punti Thaler e Hirscher. L'austriaco, vincitore del primo slalom a Levi, non si è qualificato per la seconda manche a causa di un errore nella prima.