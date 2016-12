Sci: 5 mesi di stop per Sofia Goggia

Stagione finita per Sofia Goggia che dovrà stare almeno 5 mesi lontana dagli sci e dalla neve. La discesista azzurra è stata operata dai dottori Herbert Schoenhuber e Andrea Panzeri alla Clinica La Madonnina di Milano per ricostruire il legamento crociato (compresi il collaterale, il menisco mediale e quello laterale) del ginocchio sinistro infortunato e tutto è andato per il meglio. L'atleta delle Fiamme Gialle si era infortunata durante la seconda discesa libera di Coppa del mondo a Lake Louise, sabato scorso. Sofia Goggia riprenderà subito la rieducazione ma ci vorranno almeno 5 mesi per tornare sugli sci. La discesista ha già accumulato diversi incidenti: il 24 febbraio 2012 si stirò entrambi i legamenti collaterali del ginocchio sinistro e si fratturò il piatto tibiale nel corso di una gara di Coppa Europa; prima ancora aveva già subito un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro.