Sci, Super G Lake Louise: trionfo Gut, Stuffer nona

Trionfo di Lara Gut nel Super G di Lake Louis. La svizzera, partita col pettorale numero 21, si è imposta col tempo di 1'22"86 davanti alla sciatrice del Liechtenstein, Tina Weirather per soli 3 centesimi. Sul gradino più basso del podio sale invece l'austriaca Fenninger, staccata di 33 centesimi. La prima delle azzurre è Verena Stuffer : la 29enne altoatesina chiude nona a oltre 1 secondo dalla Gut nonostante qualche piccolo errore.

Fuori dalle prime venti le altre italiane. Francesca Marsaglia 21esima in 1'24"78, poi Nadia Fanchini 27esima (1'25"09), Elena Curtoni 33esima (1'25"44), Lisa Agerer 47esima (1'26"61) e Camilla Borsotti 48esima (1'26"69). Escono di scena anticipatamente Daniela Merighetti ed Elena Fanchini.

In classifica generale Lara Gut è al comando con 446 punti, 41 in più di Maria Riesch. Terza Anna Fenninger a 345. La migliore delle azzurre in classifica è Elena Fanchini, ottava con 165 punti.