Sci, discesa Lake Louise: dominio Hoefl-Riesch

L'elvetica Lara Gut, vincitrice di tre delle prime quattro gare stagionali, si è dovuta accontentare del nono posto, con un ritardo di 1'76" dalla Hoefl-Riesch. A Beaver Creek si è rivista anche Lindsey Vonn, alla prima gara in Coppa del Mondo dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio patito nello scorso febbraio: la statunitense è apparsa ancora lontana dalla migliore condizione e ha chiuso nelle retrovie con un distacco di oltre tre secondi. Le donne torneranno in pista domenica, ancora a Lake Louise, per un'altra discesa libera.