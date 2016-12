Sci, slalom Levi: prima manche a Hirscher

Marcel Hirscher è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Levi, in Finlandia, valido come prova della Coppa del mondo di sci. Il 24enne austriaco, campione del mondo in carica, ha chiuso col tempo di 52"80 precedendo di 22 centesimi di secondo il tedesco Felix Neureuther. Terzo l'altro austriaco Mario Matt in 53"11. Il migliore tra gli azzurri, a sorpresa, è per il momento Patrick Thaler: il 35enne bolzanino ha centrato il quinto tempo a 66 centesimi di secondo da Hirscher.

Decisamente più attardati gli altri italiani in gara a Levi. Manfred Moelgg è 16.esimo, Giuliano Razzoli 18.esimo, Stefano Gross 23.esimo; fuori dai primi trenta Cristian Deville e Roberto Nani che quindi non saranno al cancelletto di partenza della seconda manche, in programma alle 13.