Mondiali di sci, Federica Brignone: "Comincio a sentire l'aria di gara"

Federica Brignone è pronta. ''Sono a Soelden già da tre giorni e comincio a sentire l'aria di gara. Oggi sono a riposo dopo due giornate di intenso allenamento in condizioni particolari, ma ho trovato delle buone sensazioni''. Lo scrive sul suo blog la sciatrice che torna alle competizioni di Coppa del Mondo (sabato dalle 9.30 è in programma il Gigante donne) dopo un anno di stop per per l'asportazione di una fastidiosissima cisti ad un piede.

"Per tutti - aggiunge la Brignone - Soelden è troppo presto, o almeno,sono pochi quelli che si sentono realmente pronti per la prima gara. E' come il primo esame dell'anno, serve a rompere il ghiaccio". "Non sono una veggente - conclude - quindi non so dire come finirà la gara e quale sarà il mio risultato. Quello che so è che darò il massimo e non mollerò fino al traguardo''.