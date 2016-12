Sci: Lindsey Vonn torna in pista

Rieccola! Lindsey Vonn torna a sciare, sette mesi dopo lo spaventoso incidente di Schladming. Era il 5 febbraio scorso quando la campionessa americana, in una rovinosa caduta durante il superG, si procurava la rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale, oltre alla frattura del piatto tibiale del ginocchio destro. Adesso il ritorno sulle piste di Portillo, in Cile, dove si trova per allenarsi insieme alla squadra statunitense.