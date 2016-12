Sci in lutto: morto il fratello di Paris

Lo sci azzurro è in lutto e piange René Paris, fratello del campione Dominik, morto a 26 anni a seguito di un incidente stradale. Il ragazzo era a bordo della sua moto in Val d'Ultimo, in Alto Adige, quando si è scontrato frontalmente con un suv che procedeva in direzione opposta. A nulla sono serviti i soccorsi, giunti con un'ambulanza della Croce bianca e un elicottero della protezione civile: Paris è deceduto sul posto.