Blatter si dà allo sci: "Votate la Di Centa"

In attesa dei Mondiali del Brasile e di decidere se ricandidarsi o no alla presidenza della Fifa (detiene la carica dal 1998), Joseph Blatter si dà allo… sci. Con una dichiarazione spontanea e inattesa che riguarda la presidenza della Federsci italiana e Manuela Di Centa. Blatter dice: "Votatela, sarei molto felice se dovesse diventare presidente".

"Sono molto contento che Manuela Di Centa si candidi alla Presidenza della Federazione Italiana Sport Invernali. Siamo diventati colleghi nel Comitato Olimpico Internazionale, dove eravamo compagni di banco. Ci lega un rapporto di profonda stima e rispetto".

Il presidente della Fifa afferma: "Dopo la sua grandissima carriera ed i suoi successi da atleta, Manuela Di Centa ha dimostrato sempre con grande passione e determinazione di volere il meglio per lo sport, soprattutto per gli sport invernali. Durante le Olimpiadi di Torino nel 2006 e non solo, ha dimostrato di essere un' ottima funzionaria ed una dirigente affidabile. Inoltre ci unisce una particolarità: è stata Manuela Di Centa a propormi di far eleggere una donna nel Comitato Esecutivo della Fifa. E' grazie a lei che presi l'iniziativa. Il suo consiglio si è dimostrato utile e giusto".

"Raccomando quindi - conclude Blatter - di votare Manuela Di Centa come prima donna nella storia della Fisi alla sua presidenza".