Allegri tedoforo, i tifosi del Milan: "Togli Fofana e riporta qui Reijnders"

Mattinata insolita e "olimpica" per Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan è stato protagonista a Borgomanero come tedoforo per i Giochi di Milano-Cortina 2026, definendo l'esperienza "un onore e un'emozione intensa". A fare il giro del web, però, è il siparietto con i tifosi presenti a bordo strada, che non hanno risparmiato consigli tecnici e di mercato. Mentre sfilava con la fiaccola, qualcuno gli ha urlato "Mister togli Fofana!", mentre un altro ha rincarato la dose invocando il mercato: "Fai tornare Reijnders!". Allegri ha reagito con un sorriso prima di salire sul van diretto a Milanello per preparare la sfida contro il Como.