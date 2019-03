Un libro a settimana: La obsesion por la Copa Libertadores

22/03/2019 di GIANLUCA MAZZINI

L’8 dicembre 2018 la Copa Libertadores celebra la sua finale più attesa. Il superclasico tra Boca Juniors e River Plate. Le due squadre argentine di Buenos Aires. La partita di andata era finita, in casa del Boca, in pareggio 2-2. Ma quella di ritorno non si riesce a disputare in Argentina per il clima di violenza che circonda l’evento. La rivincita del Superclasico, tra le polemiche, viene spostata in Spagna, a Madrid.. Il giorno 8 dicembre il River alza la Copa al Santiago Bernabeu dopo aver sconfitto i rivali di sempre per 3-1.