Atletica, Battocletti: "Obiettivo Mondiali, non smettiamo di sognare"

"I risultati del 2024 erano il mio sogno, e appena ho iniziato a sognare, per l'appunto, ho detto 'Perché smettere e fermarci qui?'. Quindi ho continuato e mi sto divertendo tantissimo anche in questo 2025. Gli occhi sono puntati sui campionati del mondo a Tokyo a settembre, quello è l'obiettivo stagionale". Lo ha affermato Nadia Battocletti, argento alle Olimpiadi 2024 nei 10mila metri piani, che oggi ha ricevuto il premio internazionale Fair Play Menarini a Fiesole (Firenze) "Dalle mie parti, nella mia valle - ha aggiunto -, si dice che c'è stato un effetto Battocletti perché le società hanno avuto un numero di iscritti talmente tanto elevate che hanno dovuto dire purtroppo dei no, e quindi sono molto felice, anche correndo magari in ciclabile o in città, quando la gente mi guarda o mi dice 'Ma sai che ho ricominciato a correre?', quindi io penso che sia anche questo il bello di fare sport". Il concetto di fair play "per me è fondamentale, penso che sia la base dello sport, perché senza questo concetto penso che non riusciremmo a entrare in gara con lo stesso spirito con cui entriamo in questi giorni, in questi anni, e penso che alla fine sia anche un po' alla base di quello che ci aiuta e ci appassiona".