Un libro a settimana: Federer, il genio e la bellezza

23/06/2019

Ancora in campo, ancora in libreria. Parliamo di Mister Tennis: Roger Federer! La sua avventura sportiva non sembra volgere al termine nonostante la carta di identità segnali questa data: 8.8.1981. Dunque a 38 anni il campione con doppio passaporto svizzero e sudafricano continua a regalare sempre spettacolo ma a regalarsi soprattutto grandi vittorie. Fabrizio Sandrini per Ultrasport Edizioni ha scritto un libro puntiglioso e documentato con qualche originalità degna dei colpi del suo campione.



Si parte dal 2015, anno nel quale tutti pronosticavano il ritiro dalle scene della star del tennis. Per questa ragione l’autore, così come milioni di fan, decide di seguire i tornei del campione svizzero temendo sempre che potesse essere l’ultimo. Ma Roger continua a giocare, a stupire e … vincere. Parte da qui l’analisi delle ultime stagioni del campionissimo, partita dopo partita, torneo dopo torneo, vittoria dopo vittoria.



I capitoli che narrano le imprese sportive sono sapientemente intervallati da schede che illustrano sia figure fondamentali per la carriera di Federer (padre, madre, moglie, compagni e compagne di gioco) sia i segreti tecnici del campione (colpi particolari, tecniche di attacco e difesa).



Non solo. Oltre alla descrizione delle partite ci sono riflessioni esistenziali e filosofiche intorno a questo vero e proprio miracolo sportivo. “Un omaggio originale, appassionato e coinvolgente alla straordinaria parabola disegnata dal sovrano assoluto del tennis contemporaneo” come recita legittimamente il quarto di copertina.