Memorial Paolo Rossi, spazio ai baby talenti al torneo internazionale

Si svolgerà dal 3 al 7 settembre il Memorial Paolo Rossi, torneo internazionale di calcio giovanile in omaggio al grande campione scomparso 5 anni, dedicato alla categoria Under 14 maschile (quarta edizione) e all'Under 17 femminile (seconda edizione). Presentata oggi a Coverciano, la manifestazione nata per volontà dell'Accademia Italia Paolo Rossi è già diventata un appuntamento importante che da quest'anno vedrà la partecipazione di ben 32 squadre, 8 femminili (tra cui Roma, Genoa, Parma, Napoli) suddivise in due gironi e 24 maschili suddivisi in quattro gironi: fra queste il Real Madrid che ha vinto la passata edizione, l'Atalanta, l'Inter, la Fiorentina, il Milan, l'Ajax, la Juventus, il Benfica, il Bologna, il New York City oltre ad alcune rappresentative più territoriali. Il torneo femminile si disputerà dal 29 al 31 agosto a Pratovecchio Stia in provincia di Arezzo, mentre quello maschile in sei comuni del Valdarno, negli impianti di Bucine, Levane, Montevarchi, Cavriglia, Terranuova Bracciollini, San Giovanni Valdarno e Civitella in Val di Chiana, con una copertura mediatica nazionale e internazionale (alcune dirette e highlights saranno su Fifa+). '''Rispetto agli inizi la manifestazione è cresciuta tanto, ma lo spirito resta lo stesso, onorare un uomo, un campione, un simbolo che ha unito tutta l'Italia - ha dichiarato Federica Cappelletti, moglie di Rossi e presidente della Fondazione a lui intitolata, oltreché della Serie A femminile - Alla base di questo Memorial c'è la volontà di portare avanti i valori di Paolo.