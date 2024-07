Le città del calcio, Milano: la guida definitiva per San Siro e dintorni

LA RECENSIONE

Fa parte della collana Football City Guides di Edizioni inContropiede, il modo per abbinare l'amore per il pallone a quello per la vita

© twitter Raccontare una città attraverso il calcio: è questa la mission che Enzo Palladini continua a non fallire per la collana Football City Guides di Edizioni inContropiede. L'ultima pubblicazione riguarda Milano, con tutto il corollario di storia, leggenda ed epica che San Siro e il capoluogo lombardo si portano dietro da almeno un secolo. Per chiunque voglia fare un'esperienza calcistica, culturale e culinaria a Milano, insomma, questo è il libro-guida giusto.

C'è la storia di San Siro, dalle origini a tutte le trasformazioni nel corso dei decenni, e di tutti gli impianti in cui hanno giocato le squadre milanesi, il modo per raggiungere il "Meazza" con ogni mezzo, i musei legati al calcio, la storia e i tabellini di tutte le finali internazionali giocate a San Siro (con una sezione anche sul Mundialito per club), i centri di allenamento di Inter e Milan, i ristoranti di proprietà o frequentati dai calciatori, i locali dove poter mangiare prima o dopo la partita e i pub dove vederla in tv, gli store dove acquistare le maglie e i prodotti ufficiali dei club, le canzoni e gli inni dedicati ai giocatori e alle squadre milanesi e l'elenco delle partite della Nazionale italiana o degli eventi internazionali che hanno avuto luogo al "Meazza". Insomma, niente di meglio per vivere in pieno un'esperienza calcistica a Milano.

Autore: Enzo Palladini

Editore: InContropiede

Collana: Football City Guides

Anno edizione: 2024

In commercio dal: 1 giugno 2024

Pagine: 124