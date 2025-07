Liverpool, è morto Diogo Jota: vittima di un incidente stradale, aveva 28 anni

Diogo Jota, all'anagrafe Diogo José Teixeira da Silva e nato in una frazione del comune di Porto nel 1996, aveva esordito a 18 anni in Primeira Liga, nel Paços de Ferreira. Poi il trasferimento al Porto, quindi l'esplosione in Inghilterra con la maglia del Wolverhampton, prima che il Liverpool scommettesse su di lui nel 2020. In tutto, con i Reds, Jota ha collezionato 65 gol in 182 presenze, vincendo 2 Carabao Cup, 1 FA Cup, 1 Community Shield e l'ultima Premier League. Con la maglia del Portogallo 14 reti in 49 presenze e 2 Nations League in bacheca.