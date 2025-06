I numeri del secondo consecutivo trionfo azzurro nei campionati europei a squadre

Il segreto della conferma azzurra in questa prestigiosa manifestazione, giunta con tale formula inaugurata nel 2009 all'undicesima edizione ma che in realtà ebbe vita dal 1965 con il nome di Coppa Europa, sta dunque nello straordinario spirito di squadra dimostrato da tutti gli atleti e le atlete scesi/e in campo, con l'obiettivo perfettamente riuscito di rendere al massimo e ribaltare un pronostico inizialmente non favorevole per la riconquista del Trofeo.